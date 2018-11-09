Поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в метро Москвы

Москва, 9 ноября. В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который будет курсировать на кольцевой линии.

Это второй раз, когда в метро появляется такой тематический поезд. Пока в нем 9 вагонов-регионов вместо 11. По словам вице-премьеря Юрия Трутнева, который побывал на церемонии запуска поезда, 30% инвестиций привлекаются в ДФО.

Дальневосточный округ имеет высокие показатели развития, добавил представитель правительства. Уникальный поезд сможет перевозить большое число пассажиров. На кольцевой линии в сутки проезжают около полумиллиона человек, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве представили образовательную программу для российских дошкольников.