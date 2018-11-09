Автобус въехал в маршрутку в Москве, пострадали 9 человек

Москва, 9 ноября. На Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП, при котором автобус въехал в маршрутку, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла в районе дома №85, корпус 1. По данным ФАН, пострадали 9 человек, из них госпитализированы семеро, в том числе двое детей. Известно, что столкнулись автобус №396 с маршруткой, которая принадлежит ООО «Автокольцо».

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.