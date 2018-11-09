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Пьяный приятель мужа избил и попытался изнасиловать москвичку

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Пьяный приятель мужа избил и попытался изнасиловать москвичку

Москва, 9 ноября. Жительница Москвы 1975 года рождения заявила в полицию, что ее избил пьяный знакомый супруга, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Муж потерпевшей 8 ноября пригласил в гости знакомого 1984 года рождения. Мужчина был ранее судим, после распития алкогольных напитков он набросился на женщину и начал ее избивать.

Заявительницу доставили в больницу имени Иноземцева, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она рассказала полиции, что гость супруга проник рукой под ее нижнее белье в туалете квартиры.

Он склонял женщину к сексуальному контакту. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Автор: Ирина Селезнева
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