Пьяный приятель мужа избил и попытался изнасиловать москвичку
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Москва, 9 ноября. Жительница Москвы 1975 года рождения заявила в полицию, что ее избил пьяный знакомый супруга, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Муж потерпевшей 8 ноября пригласил в гости знакомого 1984 года рождения. Мужчина был ранее судим, после распития алкогольных напитков он набросился на женщину и начал ее избивать.
Заявительницу доставили в больницу имени Иноземцева, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она рассказала полиции, что гость супруга проник рукой под ее нижнее белье в туалете квартиры.
Он склонял женщину к сексуальному контакту. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.