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Мужчина устроил стрельбу в подмосковном колледже

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Мужчина устроил стрельбу в подмосковном колледже

Москва, 9 ноября. Правоохранительные органы Москвы задержали пьяного мужчину за стрельбу у колледжа в подмосковном Ногинске, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел днем 8 ноября, когла 27-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета на территории колледжа. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции доставили нарушителя порядка в отдел.

Задержанный объяснил, что поссорился с охранником колледжа. Сотрудник службы безопасности учебного заведения не пропустил внутрь пьяного мужчину, который хотел «пообщаться со знакомой». Пострадавших при стрельбе нет, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что неизвестные набросились на московского пенсионера с монтировкой и отобрали у него сумку с 20 млн рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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