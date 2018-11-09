Страшная запись звонка зарезанной в лифте москвички диспетчеру появилась в Сети

Москва, 8 ноября. Мужчина зарезал женщину в лифте одного из жилых домов Москвы. Во время нападения жертва успела позвонить диспетчеру.

Трагедия произошла 6 ноября. В лифте жилого дома обнаружили тело зарезанной женщины. Личность подозреваемого в убийстве была установлена: его задержали.

Как оказалось, женщина перед смертью успела нажать кнопку вызова диспетчера. Однако по ту сторону связи отреагировали странно: диспетчер несколько раз переспросила, вызвать ли полицию, пока пассажирку лифта убивали. Возможно, причина была в плохой связи, однако на записи отчетливо слышно, как женщина просит грабителя забрать деньги, но оставить ее живой.

«Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает, — приводит слова диспетчера РЕН ТВ. — Я сейчас милицию вызываю».

Запись была опубликована в Сети.