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Мужчина воткнул нож в бедро собутыльника после ссоры в Москве

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Мужчина воткнул нож в бедро собутыльника после ссоры в Москве

Москва, 9 ноября. Житель Москвы воткнул нож в ногу собутыльника, инцидент произошел вечером 8 ноября, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о том, что на Большом Купавенском проезде во дворе дома двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, который привел к поножовщине.

Мужчина 1978 года рождения нанес удар ножом в бедро левой ноги своему собутыльнику 1971 года рождения. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением ноги в больницу имени Филатова. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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