Мужчина воткнул нож в бедро собутыльника после ссоры в Москве

Москва, 9 ноября. Житель Москвы воткнул нож в ногу собутыльника, инцидент произошел вечером 8 ноября, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о том, что на Большом Купавенском проезде во дворе дома двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, который привел к поножовщине.

Мужчина 1978 года рождения нанес удар ножом в бедро левой ноги своему собутыльнику 1971 года рождения. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением ноги в больницу имени Филатова. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.