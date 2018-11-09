В Москве 10-летнему мальчику прыгнули на живот, пострадавший попал в реанимацию
0 Оставить комментарий
Москва, 9 ноября. В московскую больницу госпитализировали 10-летнего мальчика, которому одноклассник прыгнул на живот, сообщил источник Федерального агентства новостей.
В правоохранительные органы Москвы 8 ноября поступило сообщение из Тушинской ДГКБ. В больницу привезли школьника 2008 года рождения с тупой травмой живота.
В школе в подмосковном городе Химки одноклассник прыгнул пострадавшему на живот. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.