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Школьница обвинила двух кавказцев в домогательствах после поездки по ночной Москве

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Школьница обвинила двух кавказцев в домогательствах после поездки по ночной Москве

Москва, 9 ноября. Школьница всю ночь распивала спиртные напитки и каталась с кавказцами на автомобиле в Москве, а потом обвинила их в домогательствах, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение для проверки по факту возможных насильственных действий в отношении 16-летней девочки. 7 октября школьница встретилась со своими знакомым, с которым распивала алкогольные напитки.

Ночью 8 октября девочка поехала с приятелем в Парк Горького, затем она добралась до парка возле метро Таганская, где ей стало плохо. К ней подошел незнакомец и предложил выпить спиртной напиток в машине. Затем школьница каталась с двумя мужчинами по ночной Москве.

Утром девочка попала к сотрудникам правоохранительных органов, написав объяснительную, что к ней никто не приставал. Полицейские направили девочку в ГКБ имени Сперанского, но в больнице школьница призналась, что к ней приставали кавказцы в машине. Правоохранители проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
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