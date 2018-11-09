Женщину изнасиловали в подземном переходе возле вокзала в Москве

Москва, 9 ноября. Жительницу подмосковкого города Химки 1972 года рождения изнасиловали в подземном переходе рядом с Савеловским вокзалом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 8 ноября. Пострадавшая поступила в приемное отделение больницы имени Давыдовского в Москве. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве разыскивают француза за многократное изнасилование 13-летней девочки.