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Синоптики предупредили москвичей о тумане и мороси

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Синоптики предупредили москвичей о тумане и мороси

Москва, 9 ноября. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в Моске и в области наблюдатся метеорологические условия, при которых появляется туман и морось.

Синоптики сообщают, что туман и морось продержатся в столичном регионе до воскресенья. 9 ноября атмосферное давление на 7 мм ртутного столба выше нормы, 10 ноября разность составит 12 мм. Подобный атмосферный фронт создает условия для низкой облачности, густого тумана.

В ночь на 11 ноября в Москве повысится атмосферное давление. Осадков днем не ожидается, пишет «Вечерняя Москва». Ранее синоптики пообещали, что настоящая зима в российской столице наступит не раньше конца декабря, морозы ожидаются в январе.

Автор: Ирина Селезнева
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