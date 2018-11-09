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Пенсионера избили монтировкой и отобрали сумку с 20 млн рублей в Москве

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Пенсионера избили монтировкой и отобрали сумку с 20 млн рублей в Москве

Москва, 9 ноября. Пенсионер лишился сумки с 20 млн рублей в Москве, сообщили в столичном ГУ МВД.

Нападение на пожилого мужчину произошло прямо у подъезда на Рязанском проспекте. По данным следствия, неизвестные напали на москвича, избили его монтировкой и скрылись с сумкой, в которой находились деньги.

Прибывшая на место ЧП скорая госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу. Медики диагностировали у пенсионера перелом костей черепа, ушиб мозга. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве москвички и ее сына. Мужчина сознался в совершении преступления.

Автор: Ирина Селезнева
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