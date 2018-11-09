Пьяный мужчина упал со стула и умер в Москве

Москва, 9 ноября. В правоохранительные органы Москвы поступила информация о смерти мужчины 1958 года рождения, который упал со стула и скончался. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Труп обнаружила в доме на улице Болотниковская супруга погибшего. Женщина вернулась с дачи и увидела, что мужчина находился на полу в положении сидя. В прихожей стоял сломанный стул, на голове погибшего эксперты зафиксировали рану.

По предварительной версии, произошел несчастный случай, поскольку погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он упал со стула и ударился головой. Ведется расследование, полиция выясняет обстоятельства смерти человека.