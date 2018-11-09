Штаб-квартира Сбербанка переедет в район «Москва-Сити»



Москва, 9 ноября. Сбербанк сообщил о покупке офисного комплекса под новую штаб-квартиру в районе столичного делового центра «Москва-Сити».

Дочерняя компания Сбербанка и «Международный центр» подписали договор купли-продажи офисного комплекса. Площадь объекта превышает 300 тыс кв. метров. Здание находится на улице Кульнева рядом с «Москва-Сити».

Комплекс представляет собой три здания на одном участке, высота башен — 41 и 47 этажей, здание пока не достроено. Переезд будет производиться в несколько этапов до конца 2021 года.

Сбербанк является крупнейшим российским банком, его возглавляет Герман Греф.