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Молодожены смогут сыграть свадьбу под бой курантов в Москве

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Молодожены смогут сыграть свадьбу под бой курантов в Москве

Москва, 9 ноября. В Новогоднюю ночь в Москве два дворца бракосочетания будут регистрировать браки. Молодожены смогут сыграть необычную свадьбу в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания №5.

Как рассказала глава столичного управления ЗАГС Елена Ефремова, 31 декабря — особенный день для всех россиян. Многие москвичи хотят зарегистрировать свой брак именно в последний день года.

До 30 ноября можно подать документы через портал государственных услуг или лично в ЗАГС. Для тех, кто не сможет сыграть свадьбу 31 декабря, сотрудники ЗАГСа организуют церемонию 5 января.

Елена Ефремова считает, что свадьба в такое время года будет хорошим началом долгой и счастливой семейной жизни, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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