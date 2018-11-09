Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до 6 градусов тепла 9 ноября

Москва, 9 ноября. В столичном регионе 9 ноября будет стоять облачная погода без осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла, говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Москва и область будет находиться в зоне антициклона, при облачности максимальная температура воздуха в Подмосковье — до 6 градусов тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба при ветре до 9 метров в секунду.

Погода в Москве по-прежнему остается теплой, что не соответствует климатической норме. Метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже при повышенном атмосферном давлении, возможны головные боли, пишет РИАМО.

Настоящая зима придет в столицу к концу декабря, морозы наступят в январе.