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Опубликовано видео с подозреваемым в жестоком убийстве москвички и ее сына

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Опубликовано видео с подозреваемым в жестоком убийстве москвички и ее сына

Москва, 9 ноября. Следственные органы намерены подать в суд ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве москвички и ее сына в квартире на севере Москвы, говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Подозреваемому назначат комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Тела погибших женщины и ее сына нашли вечером 7 ноября с признаками насильственной смерти. Их обнаружила пожилая родственница.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Следственный комитет опубликовал ролик с подозреваемым, в котором мужчина признает свою вину и обещает содействовать расследованию.

Автор: Алексей Громов
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