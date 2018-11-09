Опубликовано видео с подозреваемым в жестоком убийстве москвички и ее сына

Москва, 9 ноября. Следственные органы намерены подать в суд ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве москвички и ее сына в квартире на севере Москвы, говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Подозреваемому назначат комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Тела погибших женщины и ее сына нашли вечером 7 ноября с признаками насильственной смерти. Их обнаружила пожилая родственница.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Следственный комитет опубликовал ролик с подозреваемым, в котором мужчина признает свою вину и обещает содействовать расследованию.