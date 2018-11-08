УЕФА открыл дисциплинарное дело против московского ЦСКА

Москва, 8 ноября. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении столичного ЦСКА после встречи с итальянской «Ромой», сообщили в ассоциации.

Матч состоялся 7 ноября на стадионе «Лужники», при котором гости выиграли со счетом 2:1. Болельщиков московской команды обвинили в блокировании проходов, бросании объектов на поле, а также в использовании пиротехники.

Дело ЦСКА рассмотрят 22 ноября, ранее УЕФА открыл дело в отношении итальянской команды после матча в Риме. В турнирной таблице УСКА находится на третьей позиции. 27 ноября ожидается встреча с «Викторией» из Чехии.

Напомним, что во время матча с итальянцами защитник ЦСКА Марио Фернандес получил серьезную травму. Его госпитализировали в одну из столичных больницы, сообщается, что его могут выписать 8 ноября.