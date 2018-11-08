Мужчина выстрелил в голову знакомой во время пьяной ссоры в Подмосковье

Москва, 8 ноября. Житель Подмосковья выстрелил в голову своей знакомой во время пьяной ссоры, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.

Убийство произошло 4 ноября в Одинцовском районе, когда 33-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 28-летней знакомой. Между ними произошла ссора, подозреваемый выстрелил девушке в голову.

Медики скорой не смогли спасти пострадавшую, она скончалась на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Во время следственных мероприятий мужчина сознался в убийстве, он находится под арестом, пишет «Подмосковье сегодня».