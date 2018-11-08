Краснокнижную ласку заметили в «Битцевском лесу» в Москве

Москва, 8 ноября. Сотрудники Мосприроды обнаружили в парке «Битцевский лес» ласку из Красной книги, говорится в сообщении ведомства.

Хищный зверек должен постоянно охотиться, ласка питается полевыми мышами и крысами. К зиме ласки меняют окрас и становятся белыми, на лапках у них появляется больше шерсти. Это помогает животному пережить суровые климатические условия.

Как отмечают специалисты, ласки встречаются в большинстве заповедников Москвы, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в следующем году начнется строительство второго входа в Московский зоопарк. У жителей зоопарка появятся новые соседи.