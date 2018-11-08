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Общежитие для молодых ученых появится на юго-западе Москвы

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Общежитие для молодых ученых появится на юго-западе Москвы

Москва, 8 ноября. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект общежития Национального исследовательского центра эндокринологии, которое построят на улице Дмитрия Ульянова.

Здесь могут проживать до сотни учащихся, а на кровле здания создадут газон. В свободное время студенты смогут отдыхать на крыше исследовательского центра.

По словам главного архитектора российской столицы Сергея Кузнецова, здание будет современным и функциональным. Студенты смогут не только проживать в общежитии, но и работать над научными проектами.

Проект поддерживает молодых ученых, именно поэтому Москва занимает лидирующие позиции в мировой науке, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось о появлении центра реабилитации для больных после инсульта в столичной больнице № 15.

Автор: Ирина Селезнева
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