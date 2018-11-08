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Отделение постинсультной реабилитации появилось в больнице имени Филатова в Москве

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Отделение постинсультной реабилитации появилось в больнице имени Филатова в Москве

Москва, 8 ноября. В больнице № 15 имени О.М. Филатова в Москве открылось отделение для больных, которые перенесли инсульт и нуждаются в реабилитации, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

После операции сюда переводят больных, с которыми за тем работают психолог, невролог, специалист по лечебной физкультуре, физиотерапевт. В этой клинике подготовлен полный цикл медпомощи для людей с нарушениями кровообращения в мозге.

Речь идет об операциях по удалению тромбов и восстановление двигательных функций, пишет «Вечерняя Москва».Ранее сообщалось, что такие отделения есть еще в 6 московских больницах. Столичные власти работают над улучшением качества медицинские обслуживания горожан.

Автор: Ирина Селезнева
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