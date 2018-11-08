Власти Подмосковья сообщили о снижении смертности при ДТП

Москва, 8 ноября. С начала 2018 года в Подмосковье зафиксировано снижение смертности при ДТП на 2,4 процента по сравнению с аналочным периодом 2017 года, сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Матвеев.

В Мособласти более низкие показатели при авариях, чем средние значения по всей России. На 100 тысяч жителей приходится 8,2 умерших, в стране этот коэффициент равен 9,4. В ЦФО Подмосковье занимает третье место по смертности, сообщил Дмитрий Матвеев.

Он подчеркнул, что столичные власти будут работать для улучшения этих показателей. Чиновник добавил, что впервую очередь нужно сократить время приезда скорой с момента вызова. В среднем скорая приезжает за 10 минут на место ДТП, добавил Матвеев, передает «360».

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома, а затем отвел его к родителям.