Подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее сына в Москве скоро доставят на допрос

Москва, 8 ноября. Подозреваемого в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве в ближайшее время доставят на допрос, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына в квартире на улице Софьи Ковалевской в столице. Задержанным оказался мужчина 1988 года рождения. Отмечается, что он москвич и ранее был судим.

«В ближайшее время он будет доставлен для проведения неотложных следственных действий», — говорится в сообщении.

На данный момент в квартире подозреваемого проходят обыски, в ходе которых уже нашли одежду погибших. Следователи продолжают работать на месте, собирают доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к жестокому убийству.

Напомним, тела женщин и ее сына с признаками насильственной смерти были найдены в одной из московских квартир в минувшую среду. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».