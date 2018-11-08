На юго-западе Москвы в ноябре расцвели ромашки



Москва, 8 ноября. Необычное для начала ноября природное явление произошло в Москве, на юго-западе столице в одном из дворов зацвели ромашки.

На газоне возле жилых домов на улице академика Опарина и Миклухо-Маклая распутились ромашки. Прхожие не реагируют на аномалию и спокойно проходят мимо.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице составила 3 градуса тепла. Метеорологи сообщали ранее, что эта неделя в Москве будет теплой. Но в выходные похолодает, в начале следующей недели ожидается снег.

Полноценная зима с морозами и снегопадом наступит в конце декабря.