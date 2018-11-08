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Появилось видео из палаты травмированного защитника ЦСКА Фернандеса

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Появилось видео из палаты травмированного защитника ЦСКА Фернандеса

Москва, 8 ноября. Защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса могут выписать из больницы 8 ноября, об этом сообщил осведомленный источник.

Футболист получил травму на девятой минуте матча Лиги чемпионов ЦСКа и «Ромы», который состоялся 7 ноября на стадионе «Лужники». По словам медсестры, спортсмена могут скоро отпустить домой.

Врачи отметили, что информация о переломе скулы и носа у Фернандеса не подтвердилась. У защитника диагностировали только сотрясение мозга, передает «Пятый канал». Напомним, что травму футболист получил от колена Александра Коларова.

Ранее сообщалось, что после матча возле гостиницы с итальянскими болельщиками в Москве произошла массовая драка.

Автор: Ирина Селезнева
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