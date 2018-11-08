Массовая драка произошла в Москве после матча ЦСКА — «Рома»

Москва, 8 ноября. В московских «Лужниках» 7 ноября состоялся футбольный матч Лиги чемпионов UEFA между командами ЦСКА и «Рома». Для обеспечения общественного порядка и безопасности были задействованы 3917 сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Футбольный матч посетили 60 000 зрителей, из них 750 болельщиков ФК «Рома». Во время второго тайма фанаты итальянской команды неоднократно провоцировали болельщиков ЦСКА, бросая в их сторону различные предметы.

Их поведение привело к попытке группы российских болельщиков прорваться на гостевой сектор. Праоохранители усилили разграничительные цепочки между болельщиками. Сообщается, что во время матча болельщики применили 26 пиротехнических изделий.

За различные нарушения были задержаны 32 человека за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии, использование пиротехники, незаконную торговлю. Около 18.10 в полицию поступила информация о массовой драке между болельщиками «Рома» и россиянами на улице Воронцово поле.

Пострадал гражданин Италии 1978 года рождения, он получил ссадину носа, от госпитализации отказался. Известно, что со стороны нападавших на итальянских болельщиков было около 25 граждан РФ, одетых в темную одежду с повязками на лицах. Правоохранительные органы устанавливают личности участников драки.