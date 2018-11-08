Водитель Daewoo Nexia сбил 10-летнего мальчика в Москве и отвел его домой

Москва, 8 ноября. В городе Щербинка водитель Daewoo Nexia сбил 10-летнего мальчика, отвел пострадавшего домой и скрылся с места ДТП, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло на улице Барышевская роща во дворе дома. Мальчик получил сотрясение мозга, траму ноги. Водитель рассказал родителям, что ребенок сам бросился ему под колеса.

Пострадавшего госпитализировали в ГКБ им. Сперанского, правоохранители проводят проверку.