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Полиция Москвы выяснила мотив поджигателя церкви в Тушино

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Полиция Москвы выяснила мотив поджигателя церкви в Тушино

Москва, 8 ноября. Правоохранительные органы Москвы установили мотив поджога храма в районе Тушино. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по словам задержанного, это был протест против застройки парка на Лодочной улице.

Подозреваемый задержан, возбужено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Инцидент произошел 6 ноября при храме святителя Николая Мирликийского в Тушино.

Был подожжен деревянный храм Апостола Ионна, площадь возгорания составила 20 кв метров. Ущерб оценивается в 1 млн рублей. Как пишет «Интерфакс», задержанным оказался ранее судимый 35-летний мужчина. В октябре был подожжен деревянный храм Иконы Божией Матери в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
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