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Неизвестный проник в квартиру московской балерины и устроил беспорядок

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Неизвестный проник в квартиру московской балерины и устроил беспорядок

Москва, 8 ноября. В правоохранительные органы Москвы обратилась балерина 1987 года рождения, она заявила, что неизвестный пробрался в ее квартиру через окно. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в квартире на улице Седова 7 ноября между 16.00 и 19.30. Злоумышленник проник в однокомнатную квартиру через окно, отжав стекло. По словам пострадавшей, неизвестный устроил там в беспорядок.

Известно, что из квартиры ничего похищено не было. Полиция обнаружила 2 волоса, след обуви неизвестного, 2 следа рук. 

Автор: Ирина Селезнева
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