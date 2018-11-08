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Мужчина со спущенными штанами вышел к москвичке в парке Яуза

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Мужчина со спущенными штанами вышел к москвичке в парке Яуза

Москва, 8 ноября. Жительница Москвы обратилась в правоохранительные органы, заявив о мужчине, который стоял перед ней со спущенным штанами в парке Яуза, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В москвском парке эксгибиционист сбежал от женщины, которая пыталась его сфотографировать. Инцидент произошел около 16.00 4 ноября. По словам москвички, мужчина вышел к ней без штанов, он держался за половой орган.

Женщина закричала на него и решила снять нарушителя общественного порядка на телефон. Но эксгибиционист застегнул штаны и скрылся. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Автор: Ирина Селезнева
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