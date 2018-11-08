Незнакомец в светлом плаще изнасиловал петербурженку в Москве

Москва, 8 ноября. В правоохранительные органы Москвы поступило заявление от уроженки Петербурга 1983 года рождения, женщина утверждает, что была изнасилована. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Проживающая в Москве петербурженка рассказала, что 5 ноября на нее напал неизвестный мужчина в светлом плаще и изнасиловал. По ее словам, инцидент произошел на Нахимовском проспекте.

Подозреваемому на вид 40 лет, время и точное место преступления не установлены. Заявительница неоднократно меняла свои показания, женщина находится под действием неизвестных препаратов. Стражи порядка проводят проверку.