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Незнакомец в светлом плаще изнасиловал петербурженку в Москве

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Незнакомец в светлом плаще изнасиловал петербурженку в Москве

Москва, 8 ноября. В правоохранительные органы Москвы поступило заявление от уроженки Петербурга 1983 года рождения, женщина утверждает, что была изнасилована. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Проживающая в Москве петербурженка рассказала, что 5 ноября на нее напал неизвестный мужчина в светлом плаще и изнасиловал. По ее словам, инцидент произошел на Нахимовском проспекте.

Подозреваемому на вид 40 лет, время и точное место преступления не установлены. Заявительница неоднократно меняла свои показания, женщина находится под действием неизвестных препаратов. Стражи порядка проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
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