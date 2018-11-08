В Москве разыскивают француза за изнасилование 13-летней девочки

Москва, 8 ноября. Правоохранительные органы Москвы разыскивают уроженца Франции за многократные изнасилования несовершеннолетней, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении гражданина России, француза 1975 года рождения. Неработающий мужчина с период с января по апрель 2018 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера над девочкой 2004 года рождения.

Полиция разыскивает француза. Ранее сообщалось, что в Зеленограде обнаружены два трупа со следами отравления угарным газом.