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В Москве разыскивают француза за изнасилование 13-летней девочки

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В Москве разыскивают француза за изнасилование 13-летней девочки

Москва, 8 ноября. Правоохранительные органы Москвы разыскивают уроженца Франции за многократные изнасилования несовершеннолетней, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении гражданина России, француза 1975 года рождения. Неработающий мужчина с период с января по апрель 2018 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера над девочкой 2004 года рождения.

Полиция разыскивает француза. Ранее сообщалось, что в Зеленограде обнаружены два трупа со следами отравления угарным газом.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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