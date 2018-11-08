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Два трупа со следами отравления угарным газом обнаружили в Зеленограде

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Два трупа со следами отравления угарным газом обнаружили в Зеленограде

Москва, 8 ноября. В полицию Москвы 7 ноября поступило сообщение от местного жителя 1968 года рождения, который заявил об обнаружении двух трупов. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

Тела двух человек были найдены в одном из гаражей в Зеленограде. Правоохранительные органы выяснили, что погибшими оказались мужчины 1972 и 1955 года рождения. Оба — уроженцы Зеленограда, ранее не судимы.

По данным экспертов, смерть наступила более 12 часов назад от отравления угарным газом. Выясняются обстоятельства смерти, проводится расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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