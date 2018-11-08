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Синоптики пообещали москвичам солнечную и сухую погоду 8 ноября

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Синоптики пообещали москвичам солнечную и сухую погоду 8 ноября

Москва, 8 ноября. Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября. По данным Гидрометцентра РФ, днем столбики термометра покажут 3-5 градусов тепла, ночью — 1–3 градусов со знаком плюс.

В столичном регионе осадков не ожидается. Утром в некоторых районах города стоял туман. Ожидается восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, метеозависимым горожам следует внимательно относиться к своему здоровью в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что зима в Москве не будет суровой, снежный покров ляжет в конце ноября, а морозы придут в конце декабря.

Автор: Ирина Селезнева
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