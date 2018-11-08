В Москве стартовала международная конференция по правам человека

Москва, 8 ноября. Вторая Международная конференция по правам человека стартовала в Москве. В этом году она посвящена «Проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве: обмену лучшими практиками омбудсменов», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В 2018 году исполняется 70 лет с момента принятия всеобщей декларации прав человека, а также 25 лет Конституции РФ.

«Расширение взаимодействия и обмена практическим опытом уполномоченных по правам человека между странами Евразийского пространства представляется весьма востребованным», — сказал президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции.



На площадке мероприятия находятся представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, представители Администрации Президента РФ, делегация правозащитных и научных организаций, руководители национальных правозащитных институтов.

Эксперты из разных стран обсудят актуальные вопросы обеспечения и продвижения прав и свобод человека на евразийском пространстве, повышения эффективности правозащитной и просветительской деятельности, обмен опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.