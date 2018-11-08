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В Москве стартовала международная конференция по правам человека

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В Москве стартовала международная конференция по правам человека

Москва, 8 ноября. Вторая Международная конференция по правам человека стартовала в Москве. В этом году она посвящена «Проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве: обмену лучшими практиками омбудсменов», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В 2018 году исполняется 70 лет с момента принятия всеобщей декларации прав человека, а также 25 лет Конституции РФ.

«Расширение взаимодействия и обмена практическим опытом уполномоченных по правам человека между странами Евразийского пространства представляется весьма востребованным», — сказал президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции.

В Москве стартовала международная конференция по правам человека
На площадке мероприятия находятся представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, представители Администрации Президента РФ, делегация правозащитных и научных организаций, руководители национальных правозащитных институтов.

Эксперты из разных стран обсудят актуальные вопросы обеспечения и продвижения прав и свобод человека на евразийском пространстве, повышения эффективности правозащитной и просветительской деятельности, обмен опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.

Автор: Анна Агибалова
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