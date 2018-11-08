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В убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве подозревают бывшего любовника

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В убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве подозревают бывшего любовника

Москва, 8 ноября. Полиция в Москве разыскивает мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 12-летнего мальчика и его матери.

Как рассказали в столичной полиции, в убийстве подозревают 38-летнего уроженца Владимирской области — бывшего ухажера матери ребенка. Соседи рассказали, что в последнее время мужчина часто бывал в гостях у погибших в квартире по улице Софьи Ковалевской. Он оказывал знаки внимания жительнице Москвы.

Как сообщает «Инфореактор», одна из знакомых семьи сообщила, что москвичка планировала продать квартиру. Она предположила, что ребенок и мать могли стать жертвами «черных риелторов».

Напомним, в среду, 7 ноября, на улице Софьи Ковалевской в Москве были найдены тела женщины и ее сына. На трупах зафиксировали множественные раны, а голова ребенка была обмотана скотчем. Следствие продолжается. 

В убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве подозревают бывшего любовника

Автор: Алия Садыкова
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