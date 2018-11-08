Мужчину задержали с гранатой в руках рядом с гей-клубом в Москве

Москва, 8 ноября. Правоохранительные органы Москвы задержали уроженца Саратовской области, который пытался проникнуть с гранатой в клуб для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Эксперты установили, что в руках у злоумышленника находился корпус от боевой гранаты Ф-1 с вкрученным взрывателем. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия в отношении 40-летнего мужчины.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Москвы разбили стекла одного из домов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.