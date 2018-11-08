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В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной изрезанной в лифте 

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В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной изрезанной в лифте 

Москва, 8 ноября. В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте жилого дома 6 ноября. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Подозреваемым является мужчина 1991 года рождения.

«Задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции также устанавливают его причастность к другим преступлениям. Расследование продолжается. По результатам следственных действий подозреваемому будет избрана мера пресечения. 

Женщину нашли в лифте изрезанной двумя днями ранее. Она скончалась от множества ножевых ранений в грудь и живот. Позже источник Федерального агентства новостей сообщал, что личность убитой была установлена.

Автор: Регина Пак
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