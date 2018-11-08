Неизвестные выбили стекла в здании в центре Москвы

Москва, 8 ноября. На улице Воронцово поле вечером 7 ноября неизвестные разбили несколько окон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, между группой людей произошел конфликт, который закончился битьем стекол. В полиции опровергли информацию СМИ, что хулиганами были болельщики ЦСКА и «Рома».

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает злоумышленников. Ранее сообщалось о пожаре на востоке Москвы, возгорание на заводе потушено.