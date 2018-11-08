Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестные выбили стекла в здании в центре Москвы

58
0 Оставить комментарий

Неизвестные выбили стекла в здании в центре Москвы

Москва, 8 ноября. На улице Воронцово поле вечером 7 ноября неизвестные разбили несколько окон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, между группой людей произошел конфликт, который закончился битьем стекол. В полиции опровергли информацию СМИ, что хулиганами были болельщики ЦСКА и «Рома».

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает злоумышленников. Ранее сообщалось о пожаре на востоке Москвы, возгорание на заводе потушено.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.