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В здании завода «Компрессор» в Москве произошел пожар

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В здании завода «Компрессор» в Москве произошел пожар

Москва, 8 ноября. На востоке Москвы произошел пожар, загорелось здание завода «Компрессор», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Информация о возгорании в трехэтажном здании на улице Энтузиастов поступила около 06.00. По данным источника из экстренных служб, горение заметили на последнем этаже, к месту ЧП выехали 25 пожарных расчетов.

Пожар удалось ликвидировать, о нанесенном ущербе пока не сообщается. Напомним, что завод построили в 1869 году. Сейчас здесь производят холодильное оборудование. Данных о пострадавших не поступало, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
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