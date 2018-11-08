В здании завода «Компрессор» в Москве произошел пожар

Москва, 8 ноября. На востоке Москвы произошел пожар, загорелось здание завода «Компрессор», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Информация о возгорании в трехэтажном здании на улице Энтузиастов поступила около 06.00. По данным источника из экстренных служб, горение заметили на последнем этаже, к месту ЧП выехали 25 пожарных расчетов.

Пожар удалось ликвидировать, о нанесенном ущербе пока не сообщается. Напомним, что завод построили в 1869 году. Сейчас здесь производят холодильное оборудование. Данных о пострадавших не поступало, пишет РИАМО.