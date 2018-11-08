Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Территорию вокруг Киевского вокзала благоустроят в 2019 году

34
0 Оставить комментарий

Территорию вокруг Киевского вокзала благоустроят в 2019 году

Москва, 8 ноября. В следующем году 60 гектаров территории вокруг Киевского вокзала будут благоустроены, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Обновленное пространство объединит район Дорогомилово с Воробьевской набережной и Парком Горького. Власти Москвы сообщили, что сначала благоустроят улицы Киевская, Можайский Вал и площадь вокзала.

В 2020 году в программу включат Украинский бульвар, Кутузовский проспект и Большую Дорогмиловскую улицу. Здесь должны установить малые архитектурные формы, посадить деревья и кустарники. Пока инфраструктура района рассчитана на транзит, в дальнейшем здесь будет комфортная зона отдыха.

Напомним, что столичные власти облагораживают территорию не только в центре города, но и на периферии. В этом году появилось много крупных парков и спортивных площадок.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.