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Задержанный из-за тумана авиарейс в Липецк отменили во «Внуково»

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Задержанный из-за тумана авиарейс в Липецк отменили во Внуково

Москва, 8 ноября. В московском аэропорту «Внуково» отменили авиарейс в Липецк, который до этого задерживался по причине сильного тумана.

«Рейс отменен, точную дату вылета сообщим», — приводит ТАСС слова неназванного представителя авиакомпании «Руслайн», которая должна была выполнить авиационный рейс №111.

Как напоминает «Ридус», сильный туман установился в воздушной гавани Липецка еще накануне ночью. В связи с этим в течение среды были задержаны и потом отменены два рейса из Домодедова в Липецк и обратно в Москву.
 

Автор: Константин Терехов
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