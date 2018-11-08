Задержанный из-за тумана авиарейс в Липецк отменили во «Внуково»

Москва, 8 ноября. В московском аэропорту «Внуково» отменили авиарейс в Липецк, который до этого задерживался по причине сильного тумана.

«Рейс отменен, точную дату вылета сообщим», — приводит ТАСС слова неназванного представителя авиакомпании «Руслайн», которая должна была выполнить авиационный рейс №111.

Как напоминает «Ридус», сильный туман установился в воздушной гавани Липецка еще накануне ночью. В связи с этим в течение среды были задержаны и потом отменены два рейса из Домодедова в Липецк и обратно в Москву.

