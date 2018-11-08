МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане на дорогах

Москва, 8 ноября. Жителей Московской области предупреждают о сильном тумане, который ожидается в регионе в ближайшие часы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, в ночь на 8 ноября и до десяти утра в Подмосковье местами ожидается туман. Видимость составит всего порядка 200-500 метров.

Жителей Подмосковья предупреждают, что из-за плотного тумана будет снижена видимость на дорогах, возрастает вероятность ДТП.

Из-за тумана в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. «Желтый» является третьим из пяти уровней опасности погодных условий. Это означает, что погода является потенциально опасной.