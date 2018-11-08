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Полиция предотвратила массовую драку фанатов в Лужниках на матче ЦСКА―«Рома»

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Полиция предотвратила массовую драку фанатов в Лужниках на матче ЦСКА―«Рома»

Москва, 8 ноября. Во время второго тайма матча между ЦСКА и «Ромой» в районе гостевого сектора едва не вспыхнула драка между болельщиками. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Благодаря своевременному вмешательству стюардов и сотрудников полиции, массовой драки удалось избежать. Болельщики некоторое время бросали друг в друга стаканами и мелочью, однако прямого контакта полицейским удалось избежать.

Напомним, что в конце октября Федеральное агентство новостей сообщало об инциденте с российским болельщиком в Риме, которые получил ножевое ранение возле стадиона, где должны были играть «Рома» и ЦСКА.

Автор: Антон Зарубин
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