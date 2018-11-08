Соседка убитых матери и ребенка в Москве рассказала о жизни семьи, ФАН публикует видео

Москва, 8 ноября. Соседка убитых в Москве на улице Софьи Ковалевской матери и ребенка рассказала о мужчине, который появлялся в квартире после гибели супруга убитой женщины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Стали известны новые подробности жизни москвички, найденной убитой вместе со своим сыном на улице Софьи Ковалевской. Соседка Ирина, живущая на четвертом этаже, сообщила журналистам, что около полугода назад погиб муж москвички. С сентября женщина начала встречаться с неким мужчиной. Его девушка описала как «хорошо одетого статного мужчину» возрастом около 40 лет.

По ее словам, полиция уже опросила всех соседей. Однако ничего подробного она рассказать не может, поскольку в предполагаемый момент убийства никто не слышал ничего подозрительного. Ирина заявила журналистам, что полиция сообщила, что в квартире на девятом этаже произошло убийство. Жертвам надели «пакеты на голову или скот-ленту».

Как сообщало ранее ФАН, в среду вечером в квартире на севере Москвы были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. У погибших множественные ножевые ранения.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты изучают видео с камер наблюдения, осматривают место преступления и собирают показания соседей.