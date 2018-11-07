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Несколько человек пострадали в массовом ДТП на МКАД: ФАН публикует видео с места ЧП

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Несколько человек пострадали в массовом ДТП на МКАД: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 7 ноября. На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Как стало известно ФАН, ДТП произошло в районе 56-58 км внутренней стороны МКАД около девяти часов вечера. По предварительным данным, на трассе столкнулись три автомобиля: «ГАЗель», Renault и Ford. В районе аварии работают экстренные службы. 

На данный момент известно о двух пострадавших в аварии.

На видеозаписи, которую ФАН передали очевидцы инцидента, видно, что в районе ДТП скопилась огромная пробка. На месте работает скорая помощь, дорожная полиция и спасатели.

Автор: Олеся Волкова
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