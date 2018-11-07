СК опубликовал видео с места гибели женщины и подростка на севере Москвы

Москва, 7 ноября. В среду вечером в квартире на севере Москвы были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-службы Следственного комитета России.

Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской в Москве в одной из квартир жилого дома. Там были найдены два тела с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в ведомстве, уже возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Они изучают видео с камер наблюдения, осматривают место преступления и собирают показания соседей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что погибшие, предположительно, приходились друг другу матерью и сыном, а причиной их смерти стали многочисленные ножевые ранения.