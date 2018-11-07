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Названо имя жестко зарезанной в Москве вместе с сыном женщины

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Названо имя жестко зарезанной в Москве вместе с сыном женщины

Москва, 7 ноября. Тела женщины и ее 12-летнего сына нашли в одной из московских квартир вечером в среду. Правоохранители установили личность погибшей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Маму зовут Екатерина Смирнова», — сообщил собеседник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по предварительным данным, родственники нашли в квартире на улице Софьи Ковалевской тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. У погибших множественные ножевые ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Они устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей и изучают материалы с камер видеонаблюдения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».   

Автор: Дарья Смолина
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