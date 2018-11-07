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Женщину и ее 12-летнего сына жестоко зарезали в Москве

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Женщину и ее 12-летнего сына жестоко зарезали в Москве

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции разбираются в жестоком убийстве женщины и ее 12-летнего сына. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Тела женщины и 12-летнего мальчика нашли, по предварительным данным, родственники в квартире на улице Софьи Ковалевской, 2. У погибших множественные ножевые ранения. 

На место прибыли сотрудники СК и прокуратура, полиция уже работает. К настоящему моменту детальной информации нет.

Автор: Алексей Громов
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