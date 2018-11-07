Крыша дома загорелась в Красносельском районе Москвы: опубликовано видео

Москва, 7 ноября. Кровля здания на улице Сретенский тупик загорелась в Москве. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Возгорание произошло на кровле здания, расположенного на улице Сретенский тупик,2. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которым пришлось использовать автолестницу для того, чтобы добраться до очага возгорания. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.